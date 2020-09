Link kopiert

Mit einem 0:2-Sieg hat sich Liechtenstein an die Tabellenspitze der Gruppe 2 in der Liga D gesetzt. Die Elf von Teamchef Helgi Kolvidsson dominierte in Rimini die Partie gegen San Marino klar. Auch dank Marcel Büchel (Bild) darf vom Aufstieg geträumt werden. Reuters