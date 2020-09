Link kopiert

Klagenfurt ÖFB-Teamchef Franco Foda hatte im Vergleich zum 2:1 in Norwegen zwei Änderungen vorgenommen – anstelle von Stefan Ilsanker und Karim Onisiwo rückten Kapitän Julian Baumgartlinger und Florian Grillitsch in die Mannschaft. Goalie Alexander Schlager blieb ebenso in der Startformation wie Mar