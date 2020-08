Link kopiert

Altach Bereits zum achten Mal wird Borussia Dortmund in der Vorbereitung auf die neue Saison in der Cashpoint-Arena zu Gast sein. Zum allerersten Mal steht heute – neben einem Testspiel gegen Austria Wien am Sonntag – auch ein Duell gegen die Hausherren selbst an. Die Partie ist in Anbetracht der de