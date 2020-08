Link kopiert

Hard Am sechsten Spieltag der Baseball-Bundesliga empfangen die Hard Bulls im Ballpark heute (13 und 15.30 Uhr) die Vienna Wanderers, die zuletzt drei Siege in Serie feierten. Der Gastgeber, aktuell Tabellendritter in der Bundesliga West, konnte zuletzt gegen die Vienna Metrostars splitten. Die Dorn