Ein Traumtor von Philipp Wiesinger (55.) brachte dem LASK eine 1:0-Führung im Viertelfinale des Rückspiels in der Fußball-Europa-League gegen Manchester United. Am Ende stand eine 1:2-Niederlage der Linzer im Old-Trafford-Stadion, nach dem 0:5-Debakel im Hinspiel vor der Coronapause am 12. März zog