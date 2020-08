Link kopiert

Im Rahmen der Aktion „Bewegt im Park“ finden mehrere Trainings an verschiedenen Standorten in Vorarlberg statt. In Hörbranz wird Inklusion gelebt. Beim Training, das von Lisa Laninischengg von der TS Hörbranz geleitet wird, trainierten mehrere Handicap-Sportler mit. Unterstützt werden sie dabei von