Link kopiert

Kapfenberg Ein halbes Dutzend an Toren erzielte die Lustenauer Austria im Auswärtsspiel in Kapfenberg. Die Grün-Weißen hatten gegen das Tabellenschlusslicht nur in den ersten Minuten etwas Mühe und feierten auch dank des starken Offensivduos Thomas Mayer und Ronivaldo den höchsten Saisonsieg.

In die