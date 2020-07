Link kopiert

Kurze Pause

Wien Die Winterpause in der Bundesliga wird in der kommenden Saison kurz ausfallen. Wie die Liga bekannt gab, wird das Spielgeschehen mit der ersten Runde im ÖFB-Cup vom 28. bis 30. August starten. Danach geht es in den Ligabetrieb. Die Herbstsaison im Oberhaus wird bis knapp vor Weihnach