Link kopiert

Hohenems Am 1. August geht es los, da beginnt mit der VN.at-Eliteliga die neue Fußballsaison in Vorarlberg. Seitens des Verbandes (VFV) wurden nun die Spielpläne für alle Klassen veröffentlicht. In der VN.at-Eliteliga starten die Favoriten mit Auswärtsspielen. Vorjahressieger Hella Dornbirner SV mus