Link kopiert

Wien Mit Igor Hänel fand sich bei den nationalen offenen österreichischen Golfmeisterschaften am Wochenende in Zell am See ein weiterer Vorarlberger im Teilnehmerfeld. Der 23-jährige Student, der für den GC Riefensberg-Sulzberg spielt, war auf dem geteilten 51. Platz (296 Schläge, Runden von (73/73/