Diskuswerfen in luftiger Höhe













Wien Sportlich hat Lukas Weißhaidinger in dieser Saison mit 68,63 m in Schwechat bereits eine absolute Spitzenleistung erbracht, ihm gelang der zweitweiteste Wurf der Karriere. Gestern schlüpfte er kurzfristig in die Rolle eines „Stuntmans“, wurde mit einem Kran auf die Sitzfläche des Stuhls einer M