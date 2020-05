Link kopiert

Klagenfurt Sechster ÖFB-Cuptitel in sieben Jahren. RB Salzburg verteidigt seinen Erfolg aus dem Vorjahr durch einen verdienten 5:0-Sieg über Austria Lustenau. Und das in einem durch die besonderen Umstände sehr speziellen Endspiel um den Pokal in Klagenfurt. Nur 200 Menschen inklusive Mannschaften d