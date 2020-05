Link kopiert

Schwarzach Heute werden im Rahmen des VN.at-eSportCups die nächsten Finalisten ermittelt. Für die Durchführung zeichnen die Gaming-Experten von der West Austria Gaming in Dornbirn verantwortlich, auf den Sieger wartet am großen Finaltag (26. Juni) ein Preisgeld von 2000 Euro. Waren es am ersten Spie