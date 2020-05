Liga-Entscheidung fällt am 10. Juni













Link kopiert

Hohenems Durch den Rückzug der Altach Juniors muss der Vorarlberger Fußball-Verband die Ligen neu einteilen. Die Entscheidung fällt am 10. Juni bei der Präsidiums-Sitzung. Möglich, so VFV-Chef Horst Lumper, sind viele Szenarien, von Aufsteigern in allen Ligen bis zu einer 9er-VN.at-Eliteliga. Unklar