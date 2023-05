Politik in Kürze

Wahlbeobachter will Chancengleichheit

Ankara Vor der ersten Stichwahl um das Präsidentenamt in der Geschichte der Türkei am 28. Mai hat der Koordinator der Wahlbeobachtermissionen größere Chancengleichheit angemahnt. Die Regierungsseite sei eindeutig in den Medien bevorzugt worden. Amtsinhaber Recep