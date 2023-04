Khartum Die heftigen Kämpfe des Militärs und einer einflussreichen paramilitärischen Gruppe um die Macht im Sudan haben am Montag unvermindert angehalten. In der Hauptstadt Khartum und der angrenzenden Stadt Omdurman nahmen Luftangriffe und Beschuss zu. In der Nähe der Zentrale des Militärs waren Sc