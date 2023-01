Fast 60 Tote nach

Anschlag in Pakistan

Peshawar Bei einem Selbstmordanschlag in einer Moschee in Pakistan sind mindestens 59 Menschen in den Tod gerissen worden. Rund 150 Gläubige seien in Peshawar am Montag verletzt worden, sagten Krankenhausvertreter. Der Angriff ereignete sich in einer Hochsicherh