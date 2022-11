Link kopiert

warschau, kiew In einem polnischen Ort nahe der Grenze zur Ukraine sind bei einer Explosion in einem landwirtschaftlichen Betrieb zwei Menschen ums Leben gekommen. Die Ursache für die Explosion in dem Ort Przewodow sei noch ungeklärt, sagte ein Sprecher der Feuerwehr in Hrubieszow der Deutschen Pres