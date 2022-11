Link kopiert

Washington Selten stand bei den Zwischenwahlen („Midterms“) in den Vereinigten Staaten so viel auf dem Spiel wie am 8. November. Den Demokraten droht der Verlust ihrer Mehrheit im US-Kongress. Sollte das tatsächlich passieren, dürften die Republikaner Präsident Joe Bidens Politik in den kommenden zw