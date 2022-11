Link kopiert

Aus eigenem Erleben, aus Zeitungen, Fernsehen und Rundfunk, den oft bestürzend mehr asozialen als Sozialen Medien, am Arbeitsplatz, zu Hause, am Ess- und am Wirtshaustisch wird immer klarer, dass die Welt immer mehr verroht und brutaler wird und mitmenschliche Regeln zur Makulatur geworden sind. Ges