Kiew Zahlreiche mit Sprengstoff beladene russische Drohnen haben am Montagmorgen die ukrainische Hauptstadt Kiew attackiert. Laute Explosionen erschütterten die Stadt, Gebäude wurden in Brand gesetzt, Menschen retteten sich in Schutzräume. Bürgermeister Vitali Klitschko sagte, es sei unter anderem d