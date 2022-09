Politik in Kürze













Iran weist Kritik der EU zurück

teheran Der Iran hat Kritik der Europäischen Union am Vorgehen gegen die andauernden Proteste im Land zurückgewiesen. „Das ist Einmischung in die internen Angelegenheiten des Irans und Unterstützung von Krawallmachern“, sagte Außenamtssprecher Nasser Kanaani am Montag.