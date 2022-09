Link kopiert

Was sich am Montag in London abspielte – Trauerzug und Begräbnis von Königin Elizabeth II. – verdient kein geringeres Attribut als: epochal. Ein „Jahrhundertereignis“, wie die NZZ formuliert. Das Ende einer Ära, des zweiten elisabethanischen Zeitalters. Dazu kommt mir in den Sinn: Pomp and Circumsta