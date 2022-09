Link kopiert

stockholm Bei der Parlamentswahl in Schweden sind die Sozialdemokraten von Ministerpräsidentin Magdalena Andersson nach einer ersten Prognose stärkste Kraft geworden. Nach Schließung der Wahllokale am Sonntagabend um 20 Uhr kam die Regierungspartei in der Prognose des schwedischen Rundfunks auf 29,3