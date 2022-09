Link kopiert

istanbul Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat dem Nachbarn Griechenland erneut scharf gedroht. „Wir können plötzlich eines Nachts kommen“, sagte Erdogan am Dienstag. Den Satz hatte er in der Vergangenheit häufig bezogen auf militärische Operationen verwendet – etwa in Syrien oder im Irak