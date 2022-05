Putin in der Sackgasse













Die traditionelle Siegesparade am 9. Mai auf dem Moskauer Roten Platz ist Ausdruck einer Art Ersatzreligion oder Ersatzideologie: Mit dem Zerbrechen der Sowjetunion ist in Russland auch die kommunistische Ideologie zerrissen worden. Das Vakuum wurde gefüllt mit dem Gedenken an den Sieg über den Nati