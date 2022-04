Link kopiert

Was sich in der Ukraine abspielt, erhält zunehmend den Charakter eines Stellvertreterkriegs: Europäer und USA senden immer mehr und immer schwerere Waffen in Richtung Ukraine, die nicht wie im Kalten Krieg in Abwehrbereitschaft gestellt, sondern sofort gegen die russische Kriegsmaschinerie zur Abweh