Link kopiert

Innsbruck Die impf- und maßnahmenkritische MFG zieht in Tirol in die meisten Gemeindestuben ein, für die die Partei eine Liste aufstellte – konkret in 47 von 50. Das zeigt das Ergebnis der Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen vom Sonntag. Die junge Liste scheiterte lediglich in den drei Schwazer Ge