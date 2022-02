Politik in Kürze













Vorwurf an Westen

moskau Kremlchef Wladimir Putin hat dem Westen vorgeworfen, Russlands Sicherheitsinteressen zu ignorieren. Der russische Präsident beklagte am Dienstag nach einem Treffen mit dem ungarischen Regierungschef Viktor Orban, dass der Westen keine Rücksicht auf das Prinzip der „Unteilbarkeit der Sicherheit“ in Europa nehme.

Sorge über Putsch

conakry Im westafrikanischen Guinea-Bissau hat es der regionalen Staatengemeinschaft ECOWAS zufolge einen Putschversuch gegeben. Rund um den Regierungspalast werde geschossen, teilte ECOWAS am Dienstag mit. Aus Sicherheitskreisen verlautete, es könnte Tote gegeben haben.

Vermisste nach Demo

Kabul In Afghanistan fehlt zwei Wochen nach einer Demonstration für die Einhaltung der Menschenrechte von Frauen von sechs Menschen jede Spur. Das UNO-Hochkommissariat für Menschenrechte äußerte sich besorgt. Die Behörden hätten zwar eine Untersuchung versprochen, aber fünf Frauen und ein Mann seien immer noch verschwunden.

Johnson unter Druck

London Nach dem Untersuchungsbericht zu Lockdown-Partys im britischen Regierungssitz reißt die Kritik an Premier Boris Johnson nicht ab. Oppositionschef Keir Starmer forderte am Dienstag in der BBC erneut dessen Rücktritt: Auch aus seiner eigenen Konservativen Partei musste sich Johnson Vorwürfe gefallen lassen. „Dies ist eine Krise, die nicht verschwinden wird und der Partei sehr großen Schaden zufügt“, sagte der Abgeordnete Andrew Mitchell.