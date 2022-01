Link kopiert

Moskau Russland hat den USA vorgeworfen, die Spannungen im Ukraine-Konflikt anzuheizen. „Sie sorgen für eine Eskalation“, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Dienstag in Hinblick auf die Entscheidung, US-Soldaten in erhöhte Alarmbereitschaft zu versetzen. „Wir beobachten diese Aktivitäten mit groß