Brüssel, Rom Der Präsident des Europaparlaments, David Sassoli, ist tot. Er starb am Dienstag in der Früh im Alter von 65 Jahren in einem Onkologie-Zentrum in der Gemeinde Aviano in der Region Friaul-Julisch Venetien. Am Montag hatte ein Sprecher des EU-Parlaments mitgeteilt, dass Sassoli in einem S