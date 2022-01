Link kopiert

nur-sultan Gewaltsame Proteste gegen hohe Gaspreise an den Tankstellen haben Kasachstan in eine tiefe Krise gestürzt. Am Mittwoch trat die Regierung zurück. In mehreren Landesteilen der autoritär geführten Republik wurde der Ausnahmezustand verhängt. In Almaty kam es zu heftigen Krawallen. Die Rede