Link kopiert

brüssel Angesichts der Lage an der Grenze zu Belarus will die EU-Kommission Polen, Lettland und Litauen erlauben, bestimmte Schutzrechte von Migranten vorübergehend auszusetzen. Am Mittwoch präsentierte sie einen Vorschlag zur Aufweichung einiger EU-Asylregeln. Dieser würde es den Ländern gestatten,