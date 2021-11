Link kopiert

den haag Feuerwerkskörper explodieren, Autos stehen in Brand, Jugendliche schmeißen Steine auf Polizisten. Beamte verschanzen sich vor der Meute hinter Autos. Dann fallen Schüsse. Proteste führten in Rotterdam zu heftigen Straßenschlachten. In der folgenden Nacht zum Sonntag kam es zu Unruhen an meh