Link kopiert

berlin Auch in Deutschland wird die gegenwärtige Coronawelle immer bedrohlicher. Bund und Länder ringen um schnelle zusätzliche Krisenmaßnahmen. Zuerst beschloss am Donnerstag der Bundestag von SPD, Grüne und FDP vorgelegte Neuregelungen, die unter anderem 3G-Vorgaben am Arbeitsplatz, in Bussen und