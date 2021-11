Link kopiert

Flug in den Irak

misnk Ein erster Sonderflug mit irakischen Migranten an Bord ist am Donnerstag in Belarus gestartet. Die Maschine mit Ziel Bagdad hob am Nachmittag vom Flughafen von Minsk ab, wie der Airport mitteilte. In Videos der belarussischen Staatsagentur Belta aus der Abfertigungshalle waren