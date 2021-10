Politik in Kürze













Keine Aberkennung

bratislava Ex-Arbeitsministerin Christine Aschbacher dürfte auch ihren an der Slowakischen Technischen Universität in Bratislava erworbenen PhD-Titel behalten dürfen. Die Überprüfung der Plagiatsvorwürfe gegen ihre Dissertation wird zwar frühestens im November abgeschlossen sein, sagte Universitäts-Sprecher Juraj Rybansky am Donnerstag. Selbst bei einer Bestätigung ist mit einer Aberkennung aber nicht zu rechnen. Zuvor war bekannt geworden, dass die FH Wiener Neustadt das Verfahren gegen die Diplomarbeit Aschbachers eingestellt hatte.

Einigung erzielt

brüssel Die Gefahr einer militärischen Eskalation auf dem Balkan scheint vorerst gebannt: Serbien und der Kosovo haben ihren Grenzstreit um die gegenseitige Anerkennung von Nummernschildern vorerst beigelegt. „Wir haben einen Deal“, berichtete der Westbalkan-Beauftragte der Europäischen Union, Miroslav Lajcak, am Donnerstag auf Twitter. Nach zwei Tagen intensiver Verhandlungen sei ein Abkommen zum Abbau der Spannungen erreicht worden