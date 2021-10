Fußfessel für Frankreichs Ex-Präsident Sarkozy

Link kopiert

paris Frankreichs Ex-Präsident Nicolas Sarkozy ist wegen illegaler Wahlkampffinanzierung zu einem Jahr Haft verurteilt worden. Das Gericht in Paris entschied am Donnerstag, dass der 66-Jährige die Strafe als elektronisch überwachten Hausarrest mit einer Fußfessel verbüßen darf. Dem Gericht zufolge überschritt Sarkozy 2012 die Wahlkampfkosten bei seiner Wiederwahlkampagne. Sein Anwalt kündigte an, in Berufung zu gehen.

In Frankreich sind die Ausgaben für einen Wahlkampf gedeckelt. 2012 lag die erlaubte Obergrenze bei 22,5 Millionen Euro. Tatsächlich gab Sarkozys Team nach Feststellung des Gerichts mindestens 42,8 Millionen aus. Um das zu vertuschen, habe seine Partei UMP die Ausgaben durch ein System fiktiver Rechnungen getarnt, hieß es im Urteilsspruch. Erfunden haben soll Sarkozy das zwar nicht, er habe zwei schriftliche Hinweise von Buchhaltern aber ignoriert und weitere Wahlkampfauftritte mit zusätzlichen Kosten absolviert.

In der Urteilsbegründung betonte die Vorsitzende Richterin die besondere Schwere der Vergehen. Es habe sich um eine große Summe Geld und eine Vielzahl manipulierter Dokumente gehandelt. Sarkozy habe die Obergrenze gekannt; es sei auch nicht sein erster Wahlkampf gewesen. Der Ex-Staatschef hatte die Vorwürfe zurückgewiesen. Neben ihm standen 13 Menschen wegen des Verdachts auf Betrug und Beihilfe vor Gericht. Das Gericht sprach alle schuldig und verhängte Strafen zwischen zwei und dreieinhalb Jahren. Diese wurden teils auf Bewährung ausgesetzt. Sie können im Hausarrest verbüßt werden. Für Sarkozy ist es nicht die erste Verurteilung. Im März wurde er in einer anderen Affäre wegen Bestechung und unerlaubter Einflussnahme zu drei Jahren Haft verurteilt, davon zwei auf Bewährung. Sarkozy kündigte an, Berufung einzulegen. Die Justiz ermittelt außerdem wegen angeblicher Zahlungen Libyens im Wahlkampf 2007.

Strengere Gesetze gefordert

Anlässlich des Urteils forderten die Initiatoren des österreichischen Rechtsstaats- und Anti-Korruptionsvolksbegehrens eine Verschärfung der Gesetzte. „In Frankreich muss man ins Gefängnis, wenn man Wahlkampfkosten überzieht, während die Strafen dafür in Österreich so niedrig sind, dass es sich für Parteien auszahlt, das Gesetz zu brechen“, kritisierte Franz Fiedler, ehemaliger Rechnungshof-Präsident und einer der Proponenten des Volksbegehrens.