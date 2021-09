Link kopiert

Ende der Covid-Pandemie in Sicht? Kommt darauf an, auf welchen Erdenwinkel man/frau blickt. Da gibt es kleine Flecken mit schönen Aussichten in Form von rückläufigen Zahlen von Infizierten und Toten. In anderen Gegenden mit mehr als nur gelegentlich militanten Impfgegnern und lautstarken Verbreitern