Politik in Kürze













Link kopiert

Vertagt

Warschau Das Verfassungsgericht in Polen hat eine Entscheidung zu der Frage, ob das polnische Grundgesetz über EU-Recht steht, erneut vertagt. Die am Mittwoch begonnene Sitzung solle am 30. September fortgesetzt werden. Zur Begründung hieß es, es seien neue Aspekte vorgebracht worden; das Ger