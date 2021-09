Link kopiert

„Impfen, impfen, impfen…“ – Die Botschaft, die Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Mittwoch im Spital der Icahn School of Medicine at Mount Sinai in New York am Rande der UN-Vollversammlung mit auf den Weg bekam, war eindeutig. Einzig mit Impfungen könne die Corona-Pandemie in die Schranken