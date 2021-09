Zeitenwende in Schwarz-Rot-Gold













Berlin Das hätten sich bis vor Kurzem wohl nur wenige in Deutschland vorstellen können: Nach 16 Jahren an der Regierung droht den Christdemokraten von Kanzlerin Angela Merkel der Machtverlust. Je näher die Bundestagswahl am 26. September rückt, desto mehr schwindet die Hoffnung aufgrund der Umfragew