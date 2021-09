Link kopiert

Wenn man im „Tatort“ eine schöne Explosion sehen will, ist Herr Schweiger ein Experte. Wenn man eine erfolgreiche deutsche Komödie sehen will, in der eine Tochter von ihm auftritt, ist Herr Schweiger ein Experte. Wenn man einen Kaschmir-Pullover kaufen will, ist Herr Schweiger mit seinem Kaschmir-Bu