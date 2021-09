Politik in Kürze













Dringendstes Problem mit Iran gelöst

Wien Die Internationale Atomenergie-Agentur (IAEA) habe eine Einigung über die überfällige Wartung von Überwachungsgeräten in Atomanlagen erzielt und damit Raum für breitere diplomatische Bemühungen geschaffen, sagte IAEA-Chef Rafael Grossi am Sonntagabend in Wien