Link kopiert

hongkong Zum ersten Mal hat ein Gericht in Hongkong ein Urteil nach dem umstrittenen Sicherheitsgesetz verhängt. Der Demokratie-Aktivist Tong Ying-kit wurde am Dienstag in Chinas Sonderverwaltungsregion wegen Terrorismus und Anstiftung zum Separatismus verurteilt. Mit dem Schuldspruch wurde zunächst