Politik in Kürze













Link kopiert

Raketenangriff nahe Präsidentenpalast

kabul Die Terrormiliz Islamischer Staat hat einen Raketenangriff in der afghanischen Hauptstadt Kabul für sich beansprucht. Am Dienstag waren dem Innenministerium zufolge in der Nähe des Präsidentenpalastes mindestens drei Raketen eingeschlagen. Die Geschosse gin