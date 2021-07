Link kopiert

Ankara Fünf Jahre sind in der Türkei seit dem versuchten Putsch gegen Präsident Recep Tayyip Erdogan vergangen. In der Nacht vom 15. auf den 16. Juli 2016 fuhren in Istanbul und Ankara Panzer auf, Kampfflugzeuge flogen über die Städte. Der Putsch scheiterte. Noch immer werden Hintermänner ausgeforsc