Link kopiert

Budapest In Ungarn protestierten zahlreiche Aktivisten gegen das Gesetz zur Beschränkung der Information über Homo- und Transsexualität. Am Donnerstag ist es in Kraft getreten. „Wir werden keines unserer LGBTQ-Aufklärungsprogramme oder keine Kampagnen wegen eines homophoben und transphoben Gesetzes