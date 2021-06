Link kopiert

minsk Dreieinhalb Wochen nach ihrer Festnahme in Belarus hat der Vater der Russin Sofia Sapega Machthaber Alexander Lukaschenko um eine Begnadigung seiner Tochter gebeten. „Jeder vernünftige Mensch versteht, dass Sofia am falschen Ort und mit der falschen Person war“, sagte der 53-Jährige am Donners