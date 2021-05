Link kopiert

wien Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) will auf EU-Ebene mithilfe eines Gutachtens die Reform des Euratom-Vertrags einleiten. Gewessler und die Autorin des politisch-juristischen Gutachtens, die deutsche Anwältin Dörte Fouquet, haben am Montag die Eckpunkte ihrer Reformvorschläge in ei